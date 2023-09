Tarifstreit im Saarland und in Rheinland-Pfalz Nach massivem Warnstreik – heute neue Verhandlungsrunde für Einzelhandel

Um diesen Tarifkonflikt beizulegen, verhandeln Verdi und HDE in verschiedenen Bezirken zu unterschiedlichen Zeiten. Nun steht die fünfte Runde in Mainz an. Einem möglichen Durchbruch in Rheinland-Pfalz komme eine Signalwirkung für die Verhandlungsführer im Saarland zu. Denn in der Regel übernehmen die Beteiligten anderer Bezirke im Kern die Vereinbarungen aus der Region, die als Erstes zum Ergebnis kommt.