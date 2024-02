Tarifstreit zwischen Verdi und HDE Neue Streikwelle im Saarland – jetzt ist Edeka betroffen

Schwerpunkt der Arbeitsniederlegungen: Edeka. Bundesweit werden zigtausende Beschäftigte aufgerufen, am heutigen Freitag, 16. Februar, die Arbeit niederzulegen. Dieser neuerliche Warnstreik soll der Auftakt weiterer Arbeitskämpfe sein, kündigt Verdi an. So seien die verkaufsträchtigen Wochen vor Ostern ins Visier genommen, sollte es weder diskussionsfähige Angebote des Arbeitgeberverbandes HDE noch neue Verhandlungstermine auf regionaler Ebene geben.