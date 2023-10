Tarifkonflikt Verdi kündigt für heute Streik bei Ikea, Kaufland und Primark an

„Die Kolleginnen und Kollegen sind enttäuscht und stinksauer, dass diese Tarifrunden von den Arbeitgebern so in die Länge gezogen werden. Es sollte doch längst bei den Unternehmensführungen angekommen sein, dass ihre Beschäftigten täglich um ihre Existenz kämpfen müssen“, so Di Silvestre. Weitere Streiks, auch im Weihnachtsgeschäft, seien deshalb nicht auszuschließen, fügt die Verhandlungsführerin an.