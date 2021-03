Aktionen gestartet : Warnstreiks der IG Metall im ganzen Saarland

Auch die Beschäftigten von ZF in Saarbrücken legten am frühen Dienstagmorgen die Arbeit nieder. Foto: Ruppenthal

Saarbrücken Noch bis mindestens Donnerstag ruft die Gewerkschaft Belegschaften mehrerer Saar-Betriebe zu weiteren Aktionen auf.

Die IG Metall erhöht mit Warnstreiks den Druck auf die Arbeitgeber in der aktuellen Tarifrunde. Vor den nächsten Verhandlungen am 12. März ruft sie die Belegschaften mehrerer Betriebe an der Saar seit Dienstagnacht zu mehrstündigen Warnstreiks auf. Den Anfang machten Bosch und Bosch Rexroth in Homburg, Hager Elektro in Blieskastel sowie ZF, Saar-Metall, Brück und Schlote in Saarbrücken.