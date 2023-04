Tarifeinigung Mitarbeiter von MEG Kirkel erhalten mehr Geld

Die rund 3500 Beschäftigten der Mineralbrunnen- und Erfrischungsgetränkeindustrie im Saarland, in Hessen und Rheinland-Pfalz erhalten mehr Geld. Darüber sind in der Nacht zum Mittwoch Arbeitgeber und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) übereingekommen. Wie die Gewerkschaft informiert, steigen die Entgelte in zwei Schritten um insgesamt 400 Euro. Die erste Erhöhung erfolgt am 1. Mai um 250 Euro. Je nach Entgeltgruppe bedeutet das laut NGG eine Steigerung zwischen 7,7 und 10,2 Prozent. Ab dem 1. April 2024 steigen die Entgelte um weitere 150 Euro. Zudem erhalten die Mitarbeiter eine Inflationsausgleichprämie in Höhe von 2250 Euro netto – ebenfalls in zwei Schritten.