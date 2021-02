Einigung im Tarifverband Südwest : Beschäftigte im Energiesektor bekommen mehr Geld

Alzey/Saarbrücken Die Gewerkschaft Verdi hat sich nach eigenen Angaben mit der Arbeitgeberseite auf höhere Löhne verständigt.

Die Tarifverhandlungen im Verband Energie Südwest sind beendet. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilt, haben sich die Parteien am Mittwochabend auf neue Tarifverträge verständigt.

Zum Tarifgebiet gehören unter anderem die Pfalzwerke AG und die Pfalzwerke Netz AG mit rund 800 Beschäftigen an den Standorten Ludwigshafen, Maxdorf, Landau, Homburg, Edenkoben, Otterbach, Hinterweidenthal, Mutterstadt und Kandel. Aber auch die Voltaris, mit Sitz in Maxdorf und Merzig, die Prego in Ludwigshafen und Saarbrücken, sowie die Kraftwerke Mainz/Wiesbaden mit rund 400 Beschäftigten.