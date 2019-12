Tarifeinigung erzielt : Saar-Filialen von Kaufhof-Karstadt bis 2024 gesichert

Saarbrücken/Düsseldorf Der Tarifstreit bei der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof ist zu Ende: Das Unternehmen und die Gewerkschaft Verdi haben sich auf einen neuen Tarifvertrag für die rund 26 500 Beschäftigten des Handelsriesen geeinigt.

Das bestätigten am Freitag beide Tarifparteien. Der neue Tarifvertrag soll in dem fusionierten Konzern eine einheitliche Lohn- und Gehaltsstruktur schaffen und die Sanierung erleichtern. Er sieht unter anderem eine Standortsicherung für alle Filialen einschließlich der Doppel- und Mehrfachstandorte bis Ende 2024 vor und garantiert damit auch das Bestehen der drei Filialen von Kaufhof-Karstadt im Saarland – zwei in Saarbrücken, eine in Neunkirchen.