Tarifverhandlungen starten am Dienstag : Beschäftigte der Energieversorger fordern mehr Geld

Saarbrücken Die Gewerkschaft Verdi setzt sich in der morgen beginnenden Tarifrunde für mehr Gehalt und die Übernahme der Auszubildenden ein.

Am Dienstag starten die Tarifverhandlungen für die rund 3500 Beschäftigten der Energieversorger im Saarland und in Rheinland-Pfalz. Die Arbeitnehmerseite fordert 5,2 Prozent mehr Gehalt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, wie die Gewerkschaft Verdi am Montag mitteilt. Außerdem sollen die Auszubildenden von ihren Unternehmen übernommen werden. Das helfe bei der Bewältigung des Fachkräftemangels.

Zum Tarifgebiet im Verband Energie-Südwest in Rheinland-Pfalz und im Saarland gehören unter anderem die Pfalzwerke in Homburg, Voltaris in Merzig und Prego in Saarbrücken.