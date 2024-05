Verdi und Arbeitgeber Nach Dauer-Warnstreik erster Tarifvertrag im Einzelhandel – Durchbruch auch fürs Saarland?

So verweist Verdi Saar-Trier auf das Ergebnis, das ihre Kollegen am Mittwoch, 8. Mai, in der Hansestadt auf den Tisch legten. Gewerkschafter an Saar und Mosel begrüßen demnach das, worauf sich die Tarifparteien in Norddeutschland einigten. Darauf sei lange gewartet worden. Zeitweise hatte der HDE sogar die Verhandlungen gänzlich abgebrochen und verlangt, zentral auf Bundesebene mit Verdi über einen neuen Tarifvertrag zu sprechen. Es gab dann doch wieder regionale Verhandlungen, die aber auch seit Beginn dieses Jahres keinen Erfolg brachten. Bisher.