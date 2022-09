Tag der Schiene in Saarbrücken : “Ich wollte schon immer Lokführer werden“

Info

Der „Tag der Schiene“ wird am Freitag, 16. und am Samstag, 17. September erstmals bundesweit ausgerichtet. Auch das Saarland beteiligt sich mit einem vielfältigen Programm, zu dem saarländische Verkehrsministerium und die Schienenbranche einladen.

Am Freitag ermöglichen Unternehmen und Partner den Blick hinter die Kulissen. Zwischen 11 und 17 Uhr lädt die Saarbahn zum Tag der offenen Tür ins Werkstattgelände der Saarbahn in Saarbrücken. Hier sind Fahrzeuge ausgestellt, es können Probefahrten mit der Fahrschule oder im Simulator gemacht werden. Außerdem gibt es für Interessierte die Möglichkeit zum „Bewerber-Speed-Dating“. Zwischen 10 und 14 Uhr lädt der Tüv Nord ins Bildungszentrum nach Völklingen mit Bahnsimulator und Tombola. Anmeldung unter Tel. (0 68 98) 56 62 81 01. In St. Ingbert bietet das Logistikunternehmen Bahnlog zwischen 10 und 12 Uhr Fahrten von Saarstahl zum Bahnhof an oder um 17 Uhr am Gleisbauhof Kirkel zu einer Führung zu „Biotop- und Artenschutz im laufenden Betrieb“. Anmeldung mit den Stichwörtern „St. Ingbert“ bzw. „Gleisbauhof“ per Mail an info@bahnlog.com. Den Bahnumschlageplatz wo die Straße die Schiene trifft, kann zwischen 10 und 17 Uhr bei Puhl in Beckingen besichtigt werden. Anmeldung per Mail an info@puhl.eu

Am Samstag sind Interessierte zwischen 10 und 17 Uhr zum Bürgerfest am Parkplatz Nordausgang am Hauptbahnhof in Saarbrücken eingeladen. Dort gibt es Informationsstände der verschiedenen Unternehmen der Eisenbahnbranche, darunter Vlexx und DB Regio. Neben verschiedenen Vorträgen wie etwa „Güter gehören auf die Schiene“ um 14.30 Uhr oder „Jedes Kind will Lokführer werden“ um 15.45 Uhr gibt es auf der Bühne Livemusik und eine Tombola.

Am Sonntag zeigt das Kino Achteinhalb ab 15 Uhr thematisch passende Filme zu ermäßigten Preisen: „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“, „Der General“ und „Snowpiercer“.

Mehr Infos unter:

www.tag-der-schiene.saarland