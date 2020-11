Große Industrieansiedlung im Saarland : Konzern aus China investiert zwei Milliarden Euro im Saarland

Saarbrücken Der Automobilzulieferer SVolt macht das Saarland zu seiner Europazentrale. Es ist die größte Ansiedlung seit über 30 Jahren.

Der chinesische Automobilzulieferer SVolt will im Saarland eine Fertigung für Batteriezellen aufbauen. Dafür nimmt er zwei Milliarden Euro in die Hand. Werke entstehen in Überherrn-Linslerfeld und in Heusweiler-Eiweiler. Auch die Europazentrale des Konzerns soll im Saarland aufgebaut werden. Es handelt sich dabei um die größte Industrie-Ansiedlung an der Saar seit mehr als 30 Jahren. Bis 2023 soll die Zellfabrik in Überherrn-Linslerfeld fertiggestellt sein. Ihre Leistung soll stufenweise hochgefahren werden. In der Endstufe will SVolt hier jährlich Batterien für 300 000 bis 500 000 Elektroautos bauen. Vom Saarland aus sollen Autohersteller in Deutschland und ganz Europa bedient werden. In Heusweiler errichtet das Unternehmen auf 50 000 Quadratmetern eine Modul- und Pack-Fabrik.