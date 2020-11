Neue Batterieproduktion im Saarland : 2000 Arbeitplätze – Wer gesucht wird

So stellt sich SVolt den künftigen Standort in Überherrn vor. Foto: SVOLT

Saarbrücken Der chinesische Autozulieferer SVolt plant mit einem zügigen Aufbau seines Personals, das in erster Linie aus dem Saarland kommen soll. Maxim Hantsch-Kramskoy, Vizepräsident für Verkauf und Marketing, spricht von 2000 Leuten, die gesucht werden.

So will das Unternehmen Fachkräfte für Produktion und Logistik beschäftigen, aber auch Prozessingenieure, Fachleute für Informations-Technologie (IT), und Chemiker. An den beiden Standorten Heusweiler-Eiweiler und Überherrn sollen zudem Kompetenz-Cluster aufgebaut werden mit Fachleuten aus bestimmten Gebieten. Gedacht ist hier an die Bereiche Software, Künstliche Intelligenz (KI), Prozess-Automation sowie Prozess-Engineering. SVolt betont ausdrücklich, dass man auch neue Technologien vom Saarland aus entwickeln und auf den Markt bringen wolle.