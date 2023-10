Erhitzte Gemüter in Überherrn Die SVolt-Ansiedlung treibt einen Keil zwischen die Menschen

Die jüngste Ratssitzung in Überherrn zeigte erneut: Die geplante SVolt-Batteriefabrik auf dem Linslerfeld wird vor Ort einen Keil zwischen die Menschen treiben. Zu unversöhnlich stehen sich Befürworter und Gegner gegenüber, zu groß ist das Misstrauen der Kritiker gegenüber dem, was da in ihrer Nachbarschaft entstehen soll.