Konzern überdenkt Standortplanung SVolt: Geplanter Fabrik in Überherrn droht womöglich das Aus

Die Nutzung des Standortes im saarländischen Heusweiler ist laut SVolt weiterhin in Planung. Wie es hingegen in Überherrn weitergeht, ist unklar. Zwar schreibt SVolt in seiner Mitteilung: „Entgegen anders lautenden Berichten in der Presse gibt es derzeit keine Veränderung in Überherrn.“ Anschließend listet das Unternehmen jedoch Gründe dafür auf, warum der Standort in Überherrn in der Schwebe hängt.