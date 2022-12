Vertragsunterzeichnung im Köllertal : SVolt-Batteriefabrik in Heusweiler nimmt Gestalt an

Das SVolt-Gelände in Eiweiler aus der Vogelperspektive. Foto: Ruppenthal

Saarbrücken/Heusweiler Die Endmontage von Autobatterien in Heusweiler, die der chinesische Batteriebauer SVolt neben der in Überherrn geplanten Batteriezellen-Fabrik betreiben will, nimmt konkrete Züge an. Am Freitag unterzeichneten Ministerpräsidentin Anke Rehlinger und Wirtschaftsminister Jürgen Barke (beide SPD) symbolisch den Mietvertrag für die zukünftige Hochvoltspeicherfabrik in der Köllertal-Gemeinde.