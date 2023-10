Hitzige Debatte in Überherrn Buh-Rufe für Barke und Proteste vor der Tür – Gemeinderat beschließt, SVolt-Bebauungsplan offenzulegen

Barke betont in seiner Rede vor dem Gemeinderat, das Saarland sei im umfassendsten Transformationsprozess, der dieses Land je gesehen habe. „Wir stehen mit 20 000 gut bezahlten Industriearbeitsplätzen unter enormem Druck. Hinter jedem dieser Arbeitsplätze stehen Menschen, Einzelschicksale, Familien. Das ist unser Antrieb, für neue zukunftsfähige Arbeitsplätze zu sorgen“, sagt Barke. „Sehr gern an einer anderen Stelle“, wird er von einer Zuschauerin unterbrochen. Es wird an diesem Abend oft deutlich: Es geht den Gegnern im Kern gegen jede Ansiedlung auf dem Linslerfeld.