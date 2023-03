Jubiläum am Saarbrücker Flughafen Seit 30 Jahren heben Sunexpress-Maschinen in Ensheim ab

Ensheim · Es ist eine ungewöhnlich lange Zeit in der volatilen Flugbranche. In dieser Woche feierte die deutsch-türkische Airline Sunexpress ihr Jubiläum in Ensheim.

31.03.2023, 19:25 Uhr

Flughafen-Geschäftsführer Thomas Schuck, Sunexpress-Verkaufschef Peter Glade und Saar-Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD, v.l.). Foto: Udo Rau

Von Udo Rau

Türkischer Tee im typischen Glas, eine große Bühne und eingedeckte Tische im Terminal des Saarbrücker Flughafens. Rund 200 Gäste regionaler Reisebüros, Partner, Reiseveranstalter und dazu Flughafen-Mitarbeiter: 30 Jahre Sunexpress am Saar-Flughafen. Das musste gefeiert werden. „Wenn wir Party machen, dann auch richtig“, sagte Flughafen-Geschäftsführer Thomas Schuck am Donnerstagabend.