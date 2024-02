Unternehmen mit 1200 Beschäftigten Bekannter Süßwarenhändler ist insolvent – auch Filiale im Saarland betroffen

Die norddeutsche Arko GmbH als Kaffeehändler, die Hussel GmbH als Confiserie- und Süßwarenspezialist und die Eilles GmbH & CO. KG als Teeverkäufer unterhalten deutschlandweit rund 300 Filialen. Laut Unternehmenswebsite ist auch eine Hussel-Filiale im Saarland betroffen, im Saarpark-Center in Neunkirchen. Zudem gibt es demnach weitere Filialen in der Region zum Beispiel in Trier und in Kaiserslautern. Eine Anfrage der SZ bei der Deutschen Confiserie Holding blieb am Samstag unbeantwortet.