Absolventenstudie im Saarland : Hochschulabsolventen im Saarland finden schnell Jobs

Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Saarbrücken Den Akademikern reicht oft nur eine Bewerbung. Allerdings sind die Verdienstmöglichkeiten im Saarland geringer als andernorts und besonders Frauen haben das Nachsehen.

Die Hochschulen im Saarland ziehen junge Menschen ins Land und sorgen dafür, dass junge Saarländer sich für einen Job in der Heimat entscheiden. Damit helfen die Hochschulen, dem demografischen Wandel und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Zu diesem Ergebnis kommt die erste gemeinsame Absolventen-Studie der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) und der Universität des Saarlandes (UdS), die im Auftrag der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt (KoWA) entstand und durch die Arbeitskammer des Saarlandes und die beiden Hochschulen finanziert wurde. Die Absolventen finden zudem schnell einen Job. Ihnen reicht der Umfrage zufolge oft nur eine Bewerbung für den Berufseinstieg. Viele müssen nicht mal eine Bewerbung schreiben. Dabei helfen ihnen vor allem Kontakte, die sie über Praktika und Jobs während des Studiums aufgebaut haben. Weniger als fünf Prozent sind nach dem Studienabschluss arbeitslos gemeldet, wie die Studienautoren bei der Präsentation am Montagabend in der HTW in Saarbrücken feststellen. Allerdings zeigt die Studie auch, wo Probleme liegen.

Wer befragt wurde

Für die Studie wurden online Absolventen befragt, die ihr Studium zwischen dem 1. Januar 2013 und dem 1. Juli 2021 abgeschlossen haben. Angeschrieben wurden rund 20 000 Absolventen der beiden Hochschulen. Der Rücklauf belief sich auf etwas mehr als 6000 Fragebögen, womit die Studienautoren zufrieden waren.

Die Auswertung zeigt: Wenn Saarländer im Saarland studiert haben, dann finden sie auch zum Großteil ihre erste Anstellung hier (68 Prozent der UdS-Absolventen, 76 Prozent der HTW-Absolventen). Von jenen aus anderen Bundesländern ist etwas weniger als ein Viertel gekommen, um zu bleiben. Allerdings geht ein Großteil wieder zurück.

Sicherheit für Absolventen am wichtigsten

Beim Einstieg in den Arbeitsmarkt spielt für die Absolventen der Umfrage zufolge die Sicherheit der Arbeitsstelle und die Nähe zum Wohnort die größte Rolle. Bei der Art der Anstellung gibt es große Unterschiede zwischen Absolventen der HTW und der Saar-Uni. So sind die HTW-Absolventen am häufigsten unbefristet (66 Prozent), die UdS-Absolventen am häufigsten befristet angestellt (43 Prozent). Etwa die Hälfte der Absolventen findet eine erste Erwerbstätigkeit bei großen Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern. Die meisten sind im Gesundheit- und Sozialwesen angestellt. Sie haben bei einer Vollzeitstelle ein monatliches Nettoeinkommen von 2301 Euro (Uds) beziehungsweise 2212 Euro (HTW). Damit liegt das Saarland weit hinter anderen Bundesländern. So könnten die Absolventen der Studie zufolge in Bayern oder Nordrhein-Westfalen rund 180 Euro mehr verdienen als im Saarland. Bettina Altesleben (SPD), Staatssekretärin im saarländischen Wirtschaftsministerium: „Wir sind Niedriglohnland. Das müssen wir in den Griff kriegen.“ Für die Leiterin des Forschungsprojekts, Freya Gassmann, Juniorprofessorin an der Technischen Universität Kaiserslautern, zeigen die Ergebnisse, wo Arbeitgeber ansetzen könnten, um Bewerber im Land zu halten. „Befristete Beschäftigung zur absoluten Ausnahme machen, ist ein Faktor, der sicherlich helfen würde, Personen zu halten, auch wenn sie in einem anderen Bundesland mehr verdienen würden“, sagt Gassmann.

Wenig Akademikerinnen im Saarland

Ebenfalls auffällig: Im Saarland ist der Anteil an weiblichen Absolventen besonders niedrig. Nur in Sachsen-Anhalt gibt es weniger Frauen mit einem akademischen Abschluss. Und sie verdienen im Schnitt 200 Euro weniger als ihre männlichen Pendants. Gassmann führt das auf tradierte Rollenbilder im von Industriekultur geprägten Saarland zurück. „Das hat viel mit Frauenerwerbstätigkeit allgemein zu tun und gar nicht nur mit Akademikerinnen.“ So seien weniger Frauen überhaupt erwerbstätig, sie arbeiteten häufiger in Teilzeit oder in geringfügiger Beschäftigung. „Soziale Rollen, die über Familienstrukturen vermittelt werden, führen dazu, dass sich diese Rollen fortsetzen und sich Frauen gegen eine akademische Karriere entscheiden“, sagt Gassmann.

„Das Saarland hat noch Nachholbedarf“, sagt Bettina Altesleben, Staatssekretärin im saarländischen Arbeitsministerium. „Es fehlt an Akzeptanz und Möglichkeiten zum Beispiel der Kinderbetreuung. Das Saarland ist Schlusslicht, was Vätermonate angeht.“ Sie fordert: „Wir brauchen einen größeren gesellschaftlichen Konsens, dass man sich gewisse Aufgaben teilen kann, dass man sich Pflege teilen kann, dass man sich Kindererziehung teilen kann.“

Nachhaltigkeit spielt keine Rolle