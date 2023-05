China investiert in Europa kräftig in Batteriesektor SVolt einer der Top-Investoren in Europa unter den chinesischen Batterieherstellern

Seit 2018 haben chinesische Batterieunternehmen Investitionen in Höhe von 17,5 Milliarden US-Dollar in Europa angekündigt. Die erwartete Produktion dieser europäischen Fabriken könnte bis 2030 etwa 20 Prozent der gesamten Batterieproduktionskapazität des Kontinents ausmachen, heißt es in der Studie. Der chinesische Batteriehersteller SVolt gehört mit der geplanten Fabrik in Überherrn, in die SVolt bis zu zwei Milliarden Euro investieren will, demnach zu den Top 3 Investoren in Europa. Platz 1 geht an den chinesischen Batteriehersteller CATL, der in Ungarn ein Werk mit einer Investitionssumme von 7,6 Milliarden Euro baut.