Umbau der Stahlindustrie einer der Hauptgründe Warum der Strombedarf im Saarland in den nächsten Jahren explodieren wird

Laut Energieministerium kann der künftig notwendige Strom aus erneuerbaren Energien vor Ort sowie durch den Bezug von grünem Strom von außerhalb des Saarlandes kommen. In jedem Fall sind massive Investitionen in die Stromnetze nötig. So will allein der Übertragungsnetzbetreiber Amprion bis 2035 im Saarland einen dreistelligen Millionenbetrag in seine Netze und Umspann-Anlagen investieren. Auch die VSE plant Millionen-Investitionen.