Neuer Vertrag untergejubelt : Verbraucherzentrale warnt vor mieser Masche bei Strom- und Gasverträgen

Saarbrücken/Karlsruhe Zahlreiche Gas- und Strom-Kunden sind betroffen: Manche Vermittler schieben Verbrauchern unbemerkt Energieverträge unter, die diese gar nicht abschließen wollen. Was Kunden beachten sollten.

Auch in diesem Winter sind wieder zahlreiche Vermittler mancher Energieanbieter unterwegs, die ihren Opfern auf unseriöse Art Energieverträge verkaufen wollen, warnt die Verbraucherzentrale Saarland.

Neuer Strom- oder Gas-Vertrag an der Haustür untergeschoben

„Im Moment melden sich ganz viele Menschen bei uns, denen am Telefon oder an der Haustür neue Strom- oder Gas-Verträge untergeschoben werden“, erklärt die Juristin Désirée Fuchs und rät deshalb: „Daher nichts telefonisch oder an der Haustür abschließen – und auf keinen Fall die Zählernummer preisgeben.“