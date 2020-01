„Ich will arbeiten“ : Streit um Kredit für 66-jährigen Gründer

Diesem leerstehenden „Nah und gut“-Markt in Merzig-Hilbringen will Peter Krafczyk neues Leben einhauchen. Foto: Ruppenthal

Merzig/Saarbrücken Ein Senior will ein Geschäft in Merzig kaufen und dafür einen Kredit aufnehmen. Die Landesförderbank SIKB lehnt ab – aber nicht wegen des Alters, sagt sie.

Doch die SIKB lehnte den Antrag ab. Zur Begründung führte sie unter anderem an, dass Qualifikations-Unterlagen fehlen würden. Krafczyk ist seitdem im Kampfmodus. „Einer Förderbank kann es doch nicht egal sein, wenn jemand 30 Arbeitsplätze schaffen will“, schimpft er. Der gebürtige Hamburger, den es im Sommer 2019 ins Saarland verschlug, hat sich an die Bürgerbeauftragte des Landes gewandt und den Saarlouiser Wirtschaftsanwalt Werner Vanghel eingeschaltet. Der macht mächtig Druck und legt dar, dass sein Mandant durchaus über das Wissen und die Fähigkeiten verfüge, einen solchen Markt aufzubauen und zu leiten. In den vergangenen vier Jahren habe er bereits Nahversorgungsmärkte geführt – nämlich in Frankreich, Deutschland und Belgien. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Saar attestiert ihm aufgrund diverser Bescheinigungen, beispielsweise von anderen Kammern, ebenfalls eine berufliche Expertise im Einzelhandel.