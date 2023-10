Tarifstreit im Einzelhandel Streikende aus dem Saarland zeigen sich „ungebrochen kämpferisch“ bei Verdi-Demo

Rund 400 Beschäftigte des saarländischen und rheinland-pfälzischen Handels waren am Freitag in Koblenz in den Arbeitskampf gezogen. Etwa 50 der Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen aus dem Saarland. Ihre Arbeit niedergelegt ohne an der Demo teilzunehmen, haben weitere 50 saarländische Handels-Beschäftigte, teilt Thomas Müssig, Gewerkschaftssekretär der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) vom Bezirk Region Saar Trier, mit. Als eine „mega Geschichte“, auf die Verdi stolz sein könne, bezeichnete er die Kundgebung mit Marsch durch die Koblenzer Innenstadt. Die Stimmung der Streikenden sei „ungebrochen kämpferisch“ gewesen, sowohl während der Demo, als auch auf der gemeinsamen Busfahrt zurück ins Saarland.