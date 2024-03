Bewegung im Tarifstreit Vor Streik im Saar-Einzelhandel am Freitag – Arbeitgeber legen neues Angebot vor

Immer wieder waren in den vergangenen Monaten Verhandlungen auf regionaler Ebene gescheitert. Mehr als 60 Termine standen bundesweit an. Die Warnstreiks hatten bei Ikea in Saarlouis im April ihren Auftakt gemacht. Ende 2023 kündigte der HDE an, dass seine Vertreter mit Verdi nur noch auf Bundesebene verhandeln wollten. Dann aber kamen sich beide Seiten überein, erneut in den Ländern und Regionen an der Verhandlungstisch zu kommen. Eine neue Runde im Saarland steht indes seither aus.