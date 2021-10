Auswirkungen auf Kunden : Sparkassen-Mitarbeiter streiken heute im Saarland – viele Filialen bleiben geschlossen

Saarbrücken Viele Sparkassen-Kunden im Saarland werden am heutigen Montag, 11. Oktober, vor verschlossenen Türen stehen. Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifkonflikt zum Streik aufgerufen. Wie wirkt sich der Ausstand für die Kunden aus?

Sparkassen-Streik: Das fordert Verdi

Streik bei Sparkassen im Saarland: Viele Filialen geschlossen

Der Warnstreik am Montag hat erhebliche Auswirkungen für die Sparkassen-Kunden im Saarland. So sind etwa bei der Sparkasse Neunkirchen nur fünf von 17 Geschäftsstellen geöffnet. Die sogenannten Kompetenz-Center etwa für Immobilien und Versicherungen seien erreichbar, wie ein Sprecher sagte. Bei der Kreissparkasse Saarpfalz hat nur die Filiale am Markt in St. Ingbert geöffnet. Bei der Sparkasse Merzig-Wadern bleiben sieben von 24 Filialen geschlossen. Die Kreissparkasse Saarlouis hält fünf der 25 Geschäftsstellen offen, darunter die Filiale am Großen Markt in Saarlouis. Auch bei der Sparkasse Saarbrücken hat nur ein Teil der Geschäftsstellen geöffnet, 13 von insgesamt fast 40. Die Selbstbedienungs-Bereiche und die Geldautomaten stehen nach Angaben der Sparkassen den Kunden wie gewohnt zu Verfügung, genauso wie das Online-Banking. Die Kreissparkasse St. Wendel rechnete am Freitag damit, dass am Montag alle Beratungs-Center zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar sind.