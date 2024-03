Verhandlung lässt auf sich warten Unbefristeter Streik bei Ford-Zulieferer – IG Metall: Firma erteilt Hausverbot

In diesem Zusammenhang wirft der 2. Bevollmächtigte der IG Metall in Völklingen den Geschäftsführungen vor, auf Kompromissvorschläge der Arbeitnehmer nicht eingegangen zu sein. So sei eine „Lösung des Konflikts zum Greifen nahe“ gewesen, der auch ein Ende des Streiks bedeutet hätte. Doch stattdessen sei es zur Eskalation der Situation gekommen.