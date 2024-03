Verhandlung soll wieder beginnen IG Metall kündigt Streik-Pause bei Ford-Zulieferer an – zuvor erteilte Firma noch Hausverbot

So wollen sich Vertreter beider Seiten am Mittwoch, 13. März, wieder an einen Tisch setzen, um über Sozialtarifverträge zu verhandeln. Wie Ralf Cavelius von der Industrie-Gemeinschaft (IG) Metall der SZ meldet, verhandeln beide Tarifpartner seit 13 Uhr. Dabei gehe es um einen Kompromissvorschlag der Gewerkschaftsseite, wie der 2. Bevollmächtigte der IG Metall aus Völklingen sagt. Auf Details will vorerst nicht eingehen.