IG-Metall-Aufruf Streik bei Ford-Zulieferer in Saarlouis läuft – erster Betrieb kündigt Personalabbau an

Update von Freitag, 8. März, 9.42 Uhr: Nach dem Auftakt zum unbefristeten Streik bei den Ford-Zulieferern in Saarlouis hat sich als erstes betroffenes Unternehmen Benteler gemeldet. Der Autoteilehersteller kündigt Personalabbau an. In einer Stellungnahme meldet ein Sprecher in der Paderborner Zentrale, dass im Saarland wegen der veränderten Voraussetzungen beim US-Autobauer beim Automobiltechnik-Betrieb Benteler eine von bislang zwei Schichten gestrichen wird.