Operationen verschoben : Streik an Homburger Uniklinik: Beschäftigte fühlen sich „gegen die Wand“ gedrückt

Homburg Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Homburger Uniklinik wieder zum Streik aufgerufen. Dauern soll er bis Mittwochmorgen, insgesamt 24 Stunden. Die Beschäftigten fühlen sich nicht ernst genommen – und klagen jetzt an.

In der aktuellen Tarifauseinandesetzung im öffentlichen Dienst der Länder gab es am Dienstag bundesweite Warnstreiks an den Universitätskliniken. Auch am Unklinikum Homburg traten ab sechs Uhr am Morgen Beschäftige in einen 24-Stunden-Streik ein. Die Forderung der Dienstleitungsgesellschaft Verdi: 300 Euro mehr Lohn für den Bereich Gesundheitswesen. Die grundsätzliche Forderung der Gewerkschaft für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst den Länder lautet fünf Prozent mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro. Bislang liegt von Arbeitgeberseite noch kein Verhandlungsangebot vor. Verdi-Gewerkschaftssekretär Michael Quetting verdeutlichte vor Ort, dass es aber grundsätzlich nicht nur um eine finanzielle Verbesserung für die Beschäftigten im Gesundheitswesen gehe. So habe man in der Pflege nicht das Gefühl, wirklich ernst genommen zu werden. „Das ist die Grundstimmung.“ Die führe, so Quetting, „zur Depression. Es hat ja einen Grund, warum immer mehr Kollegen aus dem Beruf aussteigen.“ Nicht erst seit der Corona-Krise sei es schwierig gewesen, Mitarbeiter zu halten. „Das ist ein Zustand, den wir als Gesellschaft lösen müssen." Und zu diesen Lösungen zähle nicht nur eine bessere Bezahlung, sondern auch bessere Arbeitsbedingungen. Gegenwärtig stehe aber eben die Entlohnung im Vordergrund.