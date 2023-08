Warscheids Welt Ein Skandal, der in den Medien kaum jemanden interessiert

Im Sommer werden wir stets an zwei Tage erinnert, die uns zu denken geben soll(t)en. Doch beide werden medial unterschiedlich in Erinnerung gerufen. Das eine ist der Erdüberlastungs-Tag. Dieser war am 2. August. Seit dem 3. August soll demnach die Menschheit ökologisch auf Pump leben, weil die erneuerbaren Ressourcen der Erde, die sie für ein ganzes Jahr bereithält, dann verbraucht sein sollen.