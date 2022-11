Experten legen Ergebnis vor : Steuerschätzung: Damit kann die Saar-Regierung in den kommenden Jahren rechnen

Steuerschätzung: Damit kann die Saar-Regierung in den kommenden Jahren rechnen

Saarbrücken Die Steuerschätzung fürs Saarland liegt vor. Die Landesregierung präsentierte sie am Mittwochvormittag. Mit welchen Einnahmen das Land rechnen kann und für was mehr ausgegeben werden muss – hier die Infos auf einen Blick.

Wenn es nach den Steuerschätzern geht, kann die Regierung im Saarland mit erheblichen Mehreinnahmen rechnen. Das geht aus dem Bericht hervor, den Finanzminister Jakob von Weizsäcker (SPD) am Mittwoch, 2. November, präsentierte. Allerdings stehen dem auch erhebliche Mehrausgaben gegenüber, sagte er.

So sollen 133 Millionen Euro mehr bis zum Jahresende in die saarländische Staatskasse fließen, als ursprünglich erwartet. Gleichzeitig verwies er auf erhebliche Mehrausgaben unter anderem durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges.

Welche Kosten im Saarland den Steuermehreinnahmen gegenüberstehen

So schlagen nach Weizsäckers Angaben die Energiepreise zu Buche. Das Land investiere in den Umbau der Wirtschaft zu klimaneutralen Unternehmen (Transformation). Gleichzeitig rechne er mit „signifikanten Mehrausgaben“ beim Wohngeld.

Was ist mit Schulen und Kitas?

Die höheren Steuermehreinnahmen beruhen in erster Linie auf den Preissteigerungen, wodurch die Einnahmen durch die Mehrwertsteuer steigen. Gleichzeitig sitzt das Saarland auf einem Schuldenberg von 14,7 Milliarden Euro. So bleibe Landesregierung nach Angaben des Finanzministers bei ihrem Kurs, weitere Einsparpotenziale auszumachen, um den Haushalt zu konsolidieren.

So sieht die Entwicklung der Steuereinnahmen in Deutschland aus

Auch bundesweit (Bund, Länder, Städte, Gemeinden) klettern die Steuereinnahmen. So prognostizieren die Steuerschätzer für 2023 ein Plus von 8,9 Milliarden Euro aus. In diesem Jahr allerdings sollen es 1,7 Milliarden Euro weniger sein.