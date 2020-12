Saarland auf Platz zwei : Der Steuerbescheid kommt in St. Ingbert am schnellsten

Steuererklärungen sind lästig. Aber im Saarland bekommt man wenigstens recht schnell den Bescheid. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Nirgendwo in Deutschland werden Steuerbescheide so schnell bearbeitet wie in St. Ingbert. Im bundesweiten Durchschnitt vergingen zwischen Versand der Erklärung und Eingang des elektronischen Steuerbescheids zuletzt 53,1 Tage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ und kir

In St. Ingbert waren es nur 28,7. Das war jetzt der Welt am Sonntag einen großen Bericht wert.

Der Vorteil in St. Ingbert: Hier werden die einfachen Steuererklärungen nicht von Finanzbeamten geprüft, sondern vom Computer. Im Schnitt stehen aber auch die anderen Ämter im Saarland nicht schlecht da: 47,4 Tage dauert die Bearbeitung hier, bundesweit ist das Platz zwei. Nur Rheinland-Pfalz ist mit 46,2 Tagen etwas besser. Thüringen ist mit 71,4 Bearbeitungstagen Schlusslicht.