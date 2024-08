Neuer Auftrag für ZF – dennoch müssen viele Beschäftigte gehen „Zwischen fatalistisch und resignierend“ – so ist die Stimmung bei den ZF-Mitarbeitern in Saarbrücken

Die Stimmung sei irgendwo „zwischen fatalistisch und resignierend“, erklärt ein ZF-Mitarbeiter, der anonym bleiben will, nach der Betriebsversammlung am Donnerstag. Manche würden denken: „Wir nehmen es noch mit, solange es noch Brei regnet“, andere haben einfach Angst vor der Zukunft. 10 000 Menschen arbeiten in Saarbrücken, einem der größten Standorte eines der größten Autozulieferer der Welt. Sie haben Tarifverträge und sind sehr gut bezahlt vom größten Arbeitgeber im Saarland. „Und manche haben Angst, ihren Job zu verlieren. Es war teilweise sehr emotional in der Versammlung“, berichtet der Betriebsratschef Mario Kläs.