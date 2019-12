Chronik

Januar: Im privaten Busgewerbe des Saarlandes haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaft Verdi überraschend auf einen Tarifvertrag geeinigt. Beide Seiten verständigten sich auf eine Lohnerhöhung von knapp sechs Prozent pro Jahr bei einer Vertragslaufzeit von drei Jahren.

Februar: Der Flughafen Saarbrücken verliert die Strecke nach München. Die Fluggesellschaft British Midland Regional meldet Insolvenz an, die Fluglinie Flybmi stellt den Betrieb ein. Ein Grund für die Insolvenz sei der drohende Brexit, hieß es.

April: Das Saarbrücker Traditionsunternehmen Schröder Fleischwaren meldet Insolvenz in Eigenverwaltung an. Im September ist dann klar, dass Schröder gerettet ist. Doch viele Arbeitsplätze gehen verloren. Von 480 Jobs blieben am Ende 330. Und von mehr als 20 Filialen konnten nur zehn erhalten werden.

Mai: Der Küchenhersteller Nobilia beginnt im Saarlouiser Industriegebiet Lisdofer Berg mit dem Bau einer neuen Fabrik. Es ist die größte Industrieansiedlung im Saarland seit Jahrzehnten. Mehr als 1000 Menschen sollen dort Arbeit finden. 2020 soll die Fertigung von Küchen beginnen.

Juni: Eigentlich wollte die Privatbahn Vlexx auf ihren neuen Strecken im Saarland ab Dezember auch mit neuen Zügen fahren. Der Hersteller Bombardier kündigt im Juni aber Verzögerungen an. Nur sechs Züge können pünktlich an den Start gehen. Die übrigen 15 bestellten Züge sollen bis zum Sommer 2020 geliefert werden.

Juli: Auf dem Gelände des Kohlekraftwerks Völklingen-Fenne soll künftig Wasserstoff im industriellen Maßstab hergestellt werden. Das Bundeswirtschaftsministerium hat das „Hydrohub-Fenne“ genannte Projekt als förderfähig eingestuft. Laut Kraftwerksbetreiber Steag soll ein zweistelliger Millionenbetrag investiert werden. Der Baubeginn ist für 2020 geplant.

September: Es ist der wohl größte Firmenverkauf der saarländischen Geschichte. Die schwedische Investmentgesellschaft EQT steigt groß beim Saarlouiser Glasfaser-Unternehmen Inexio ein. Der Kaufpreis soll angeblich bei rund einer Milliarde Euro liegen. Der Einstieg der Schweden soll die Finanzierung eines starken Wachstums ermöglichen. Fünf Milliarden Euro sind dafür einkalkuliert.

Oktober: Fast drei Wochen lang streiken die Busfahrer der kommunalen Verkehrsbetriebe im Saarland. In Saarbrücken, Völklingen, Saarlouis und Neunkirchen kommt der Busverkehr zum Erliegen. Die schließlich erzielte Tarifeinigung sieht die Anhebung des Einstiegsgehalts für Busfahrer innerhalb von gut drei Jahren von rund 2370 auf 2800 Euro vor.

November: Der Göttelborner Oberflächenveredler Nanogate war jahrelang von Wachstum verwöhnt. Jetzt tritt das Unternehmen wegen Verlusten auf die Bremse. Nanogate verkündet einen Sparkurs, will aber nahezu keine Stellen abbauen. Die Aktionäre müssen erst einmal auf die Dividende verzichten.

Der US-Gartengerätehersteller MTD Products will in seiner Europazentrale in Saarbrücken-Bübingen Jobs streichen. Bis zu 160 der 330 Stellen sollen wegfallen.

Dezember: Der Neunkircher Logistik-Standort des US-Werkzeugherstellers Kennametal wird zum Jahresende geschlossen. 80 Mitarbeiter sind davon betroffen.