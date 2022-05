Zusatzbelastungen für Häuslebauer : Steigende Bauzinsen bedrohen Eigenheim-Träume

Saarbrücken Zu den derzeit hohen Materialkosten kommen nun auch steigende Bauzinsen hinzu. Der Traum vom Bau eines freistehenden Einfamilienhauses wird für den Normalverdiener immer schwieriger. Noch allerdings ist die Nachfrage im Saarland ungebremst.

Trotz dieser Zins-Zusatzbelastung ist die Nachfrage nach Häusern und Wohnungen an der Saar ungebrochen, so die Institute. Ein Sprecher der Sparda-Bank Südwest glaubt, dass dies „die nächsten Wochen und Monate so bleiben wird“. Daher würde weiterhin eine hohe Zahl an neuen Immobilien-Kreditverträgen abgeschlossen. Es gibt noch einen weiteren Grund: Viele Kunden wollen „das aktuelle Zinsniveau noch möglichst lange halten“, sagt Cornelia Hoffmann-Bethscheider, Präsidentin des Sparkassenverbands Saar. Sie sichern sich frühzeitig ihre Finanzierung, weil sie befürchten, dass sie bald noch mehr zahlen müssen. Daher seien sie auch an „einer längeren Zinsbindung“ interessiert.