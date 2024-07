Schon bis Ende des Jahrzehnts Steag steigt aus Kohleverstromung aus – Kraftwerke im Saarland vor ungewisser Zukunft

Der Essener Energiekonzern Steag will spätestens bis zum Ende dieses Jahrzehnts aus der Steinkohleverstromung in Deutschland aussteigen. Das geht aus dem Nachhaltigkeitsbericht 2023 des Konzerns hervor. Davon wären neben den drei Kraftwerksblöcken im Ruhrgebiet auch die Steag-Kraftwerke in Völklingen-Fenne sowie in Quierschied (Weiher) und Bexbach betroffen. Dort arbeiten noch 330 Frauen und Männer. Bis 2040 will der Konzern klimaneutral sein.