Szeged statt Saarlouis Spekulationen bestätigen sich: Autohersteller BYD zieht Ungarn dem Saarland vor

Der chinesische E-Auto-Hersteller BYD wird sein erstes Werk auf europäischem Boden in Ungarn errichten. Dies gab der ungarische Außenminister Peter Szijjarto am Freitag in Budapest bekannt. Die Fertigungsstätte werde in der südungarischen Stadt Szeged entstehen und mehrere tausend Mitarbeiter beschäftigen.