Statistisches Landesamt Saar-Industrie im Aufwind – kräftiges Plus beim Umsatz mit weniger Beschäftigten

Saarbrücken · Die Geschäfte laufen, wenn man den Angaben der Statistiker Glauben schenken darf. Danach zog der Absatz in den ersten drei Monaten für die Industrie an der Saar mächtig an. Was sich aber nicht positiv auf den Arbeitsmarkt auswirkt.

17.05.2023, 11:06 Uhr

Das produzierende Gewerbe ist im Saarland im Aufschwung. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Büttner