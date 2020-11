Businesswettbewerb 1,2,3 Go : Saar-Start-up Surfunction gewinnt Gründerwettbewerb

Businesswettbewerb 1,2,3 Go

Saarbrücken Das Saarbrücker Start-up Surfunction hat beim Businessplanwettbewerb 1,2,3 Go den mit 4000 Euro dotierten ersten Platz belegt. Die Gründer haben eine Lasertechnik entwickelt mit deren Hilfe sie mikroskopisch feine Strukturen auf die Oberflächen industrieller Produkte projizieren können – in Rekordgeschwindigkeit.

Den zweiten Platz teilen sich die ebenfalls im Saarland ansässigen Unternehmen Fastlane UG und Amorphous Metal Solutions (AMS). Fastlane hat eine App entwickelt, die es ermöglicht, per Smartphone im Restaurant bestellen und bezahlen zu können. AMS stellt mithilfe eines besonderen Gießprozesses hochfeste Präzisionsteile aus speziellem Metall her, die etwa in der Medizintechnik, der Luft- und Raumfahrt und die Uhrenindustrie zum Einsatz kommen.