Start-up aus Saarbrücken : Mehr als nur eine Traueranzeige im Netz

Philip Phelgen, Max Jakob und Henrik Bergmann (von links) haben gemeinsam die Webseite Eternio entwickelt, auf der Trauernde auch Hilfe finden sollen, mit ihrem Verlust umzugehen. Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken Auf der Plattform des Saarbrücker Start-ups Eternio können Hinterbliebene online ihrer Verstorbenen gedenken – etwa mit Videos.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lothar Warscheid

„Man lebt zweimal: das erste Mal in der Wirklichkeit, das zweite Mal in der Erinnerung.“ Das wusste schon der französische Schriftsteller Honoré de Balzac, und diesen Gedanken haben sich auch drei junge Unternehmensgründer zu eigen gemacht. Philip Pelgen (26), Henrik Bergmann und Max Jakob (jeweils 25) haben die Internet-Plattform Eternio ins Leben gerufen. Dort können Angehörige oder Freunde eines Verstorbenen die Erinnerung an ihn so lange pflegen, wie sie es möchten. „Wir benötigen als Angaben nur den Namen des Verstorbenen, seinen letzten Wohnort und das Sterbedatum“, sagt Pelgen. „Dann schalten wir eine Gedenkseite frei, auf der Trauernde alles festhalten und platzieren können, was ihnen zu dem geliebten Menschen wichtig erscheint, der von ihnen gegangen ist“, erzählt Bergmann. „Das können Fotos, Filme, persönliche Erinnerungen, Ansichten von gemeinsamen Lieblingsorten und vieles mehr sein.“

Mit Eternio sehen sich die drei Freunde und Geschäftspartner im Trend. „Viele Familien leben nicht mehr zusammen oder nahe beieinander, sondern sind über die halbe Welt verteilt“, erläutert Jakob. „Auf dem Friedhof als gemeinsamem Erinnerungsort an einen Verstorbenen kann man sich nur selten zusammenfinden. Ein virtueller Treffpunkt kommt daher vielen entgegen.“

Eternio will auch Zusatznutzen bieten. Das Team möchte beispielsweise Texte ins Netz stellen, die sich mit dem Thema Trauer und Traurigkeit befassen. Zudem sollen Menschen, die mit dem Tod eines geliebten Menschen nur schwer zurechtkommen, Trost und Hilfe erhalten. „Wir stellen Verlinkungen zu Ansprechpartnern ins Netz, die in solchen besonderen Notsituationen für die Trauernden da sind“, sagt Pelgen.

IT-mäßig muss das Ganze gut abgesichert sein. So sind Algorithmen in die Programme eingebaut, die verhindern, dass ein Unbefugter die Trauerseite kapert und das Andenken des Verstorbenen verunglimpft. „Wir können es so einrichten, dass nur ein einziger Angehöriger oder Freund die Administratoren-Rechte für die Seite hat, um Missbrauch zu verhindern“, sagt Bergmann, der Informatiker des Trios. Außerdem müsse verhindert werden, dass sich jemand einen üblen Scherz erlaubt und eine Gedenkseite für einen Menschen anlegt, der sich noch bester Gesundheit erfreut.

Die Jungunternehmer sind überzeugt, dass sie mit ihrer Gedenk-Plattform auf dem richtigen Weg sind. Trauerseiten gebe es zwar schon, seitdem das Internet den Kinderschuhen entwachsen ist. „Doch wir haben schnell gemerkt, dass sie zu sperrig und schwer zu bedienen sind.“ Daher haben sie Eternio in der Familie, im Freundes- und Bekanntenkreis testen lassen und die aufgedeckten Schwachstellen beseitigt. „Wir wollen das Ganze so einfach wie möglich machen“, sagt Jakob, Student der Bioinformatik.

Die Idee zu Eternio kam Philip Pelgen, als er nach seinem Betriebswirtschafts- und Marketing-Studium in einem Krematorium arbeitete. Sein Chef habe immer bedauert, „dass er kaum etwas über die Erlebnisse seines Vaters aus der sowjetischen Gefangenschaft wusste“, erzählt er. Nach dessen Tod habe es ihm leidgetan, „dass damit die Erinnerungen an sein Leben für immer verloren waren“. Mit Eternio „soll eine solch schmerzliche Wissenslücke nicht mehr offenbleiben“.

Das Trio lernte sich in der saarländischen Musiker-Szene kennen, in der alle drei musikalisch, aber auch als Techniker und in der Veranstaltungs-Organisation tätig sind. Sie wissen daher, wie Firmengründung geht.

Die Drei wollen niemanden abweisen, der eine Gedenkseite einrichten will. Wer das Ganze kostenlos haben möchte, muss sich allerdings mit den Grundfunktionen zufriedengeben. Diese beinhalten das Hochladen eines Bildes von dem Verstorbenen mitsamt einem Text und zusätzlich weitere Funktionen, wie zum Beispiel das Anzünden von Kerzen oder das Eintragen der Trauerterminen. Nach einem Jahr verfällt die Seite in einen inaktiven Modus, in dem sie nur noch betrachtet, aber nicht mehr geändert oder kommentiert werden kann. Die kostenpflichtige Premium-Variante lässt Raum für die gesamte Erinnerungsvielfalt. Außerdem können die Gedenkseiten „theoretisch ewig auf dem Server stehen“, sagt Bergmann.