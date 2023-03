Bei 9500 Beschäftigten wird es nicht bleiben Standortleiter von ZF in Saarbrücken deutet Personalabbau an

Saarbrücken · Auch in der Betriebsversammlung am Montag konnte der Standortleiter von ZF in Saarbrücken, Matthias Gratz, keine konkreten Angaben über Projekte machen, die langfristig über das Jahr 2025 hinaus reichen. Nur so viel steht schon fest: Bei 9500 Beschäftigten, wie es heute noch der Fall ist, wird es nicht bleiben.

07.03.2023, 14:40 Uhr

Matthias Gratz, Standortleiter von ZF in Saarbrücken, trägt die Verantwortung für derzeit rund 9500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Foto: BeckerBredel

Von Thomas Sponticcia Redakteur Wirtschaft

Die Beschäftigten von ZF in Saarbrücken müssen weiter um ihre Zukunft nach dem Jahr 2025 bangen. Auch in der Betriebsversammlung am Montag konnte Standortleiter Matthias Gratz noch keine langfristig angelegten konkreten Projekte nennen, mit denen man über diesen Zeitraum hinaus Aufträge aus der Autobranche an die Saar holt und damit Arbeitsplätze sichert. Nach Überzeugung von Betriebsratschef Mario Kläs drängt die Zeit. Zumal sich die gesamte Autoindustrie inmitten des größten Wandels aller Zeiten befinde.