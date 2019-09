Krise in der Stahlindustrie : Dillinger Hütte informiert Belegschaft über Stellenabbau

Dillingen Nach der Ankündigung von Saarstahl und Dillinger Hütte, 1500 Stellen abbauen zu wollen, soll am heutigen Montag (30. September) die Belegschaft in Dillingen über die konkreten Pläne informiert werden.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) forderte am Morgen im Saarländischen Rundfunk (SR) erneut staatliche Hilfen für den ökologischen Umbau der Stahlindustrie. Zwar seien die Unternehmen prinzipiell für Investitionen in ihren Betrieben zuständig. Aber die Politik habe nun mal die Rahmenbedingungen gesetzt, was unter anderem Abgaben auf CO 2 -Ausstoß betrifft.