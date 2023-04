„Bedeutung von Cattenom wird zunehmen“ Stahlbranche: Darum wird Atomstrom fürs Saarland künftig wichtiger

Auch nach der Abschaltung der letzten deutschen Atomkraftwerke vor über einer Woche bezieht das Saarland weiterhin Atomstrom – aus Frankreich. Der größte Stromverbraucher des Saarlandes, die Stahlindustrie, erwartet sogar, dass der Atomstrom aus den grenznahen Reaktoren in Cattenom in Zukunft eine noch größere Bedeutung für die Energieversorgung in der Großregion bekommen wird.