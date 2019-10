Mahnwache : Saar-Stahlarbeiter kämpfen für ihre Jobs in Frankfurt

Saar-Stahlarbeiter kämpfen für ihre Jobs in Frankfurt

Saar-Stahlarbeiter haben am Donnerstagabend (24. Oktober) in Frankfurt vor der Zentrale der Europäischen Zentralbank für den Erhalt ihrer Jobs mit einer Mahnwache demonstriert.

Frankfurt/Saarbrücken Die Angst vor dem Verlust ihrer Arbeitsplätze treibt die Beschäftigten der saarländischen Stahlindustrie zu aufwendigen Aktionen an.

Beschäftigte der saarländischen Stahlindustrie haben am Donnerstagabend (24. Oktober) in Frankfurt zum Erhalt ihrer Arbeitsplätze in Frankfurt/Main demonstriert. Sie versammelten sich zu einer Mahnwache vor der Europäischen Zentralbank (EZB).