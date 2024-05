50 Jahre Stahl-Verband an der Saar Rehlinger zeigt sich kämpferisch bei Transformation der Stahlindustrie

Den Blick in Gegenwart und Zukunft der saarländischen Stahlindustrie richtete in ihrer Rede Ministerpräsidentin und Schirmherrin des Abends, Anke Rehlinger (SPD). Mit Zuversicht blicke sie in die Zukunft des Landes, wenn es um das Bestehen der Stahlbranche und die Transformation hin zur Produktion von grünem Stahl gehe. „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir es hinbekommen können. Aber ich will auch darauf hinweisen, dass diese Operation sicherlich die komplizierteste, komplexeste und, was die Zahl der Investitionen angeht, auch die kostenintensivste ist, die man in der Geschichte so erlebt hat“, betonte Rehlinger.