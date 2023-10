Ein Land rückt enger zusammen Stahl-Aktionstag: Tausende auf Saarlands Straßen, Applaus für Rehlinger-Ansage

Die Bäckerei Konditorei Lauer am Odilienplatz in Dillingen feiert 40-jähriges Bestehen. Ein Transparent im Fenster weist auf das Jubiläum hin. Am „Stahl-Aktionstag“ mit über 5000 Beschäftigten der Dillinger Hütte macht sie wohl mit den größten Umsatz in ihrer Geschichte. Vor dem Geschäft bilden sich lange Schlangen, versorgen sich Teilnehmer der Kundgebung noch schnell mit Proviant. Wie bei der Bäckerei, so kaufen die über 14 000 saarländischen Stahlarbeiter ebenso wie ihre verbliebenen Kollegen von Ford oder auch von ZF überall im Land ein: beim Metzger, Handwerker oder auch im Autohaus.