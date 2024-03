Einstimme Forderung „Sichtbare Folgen für Saarlouis“ – Stadtrat setzt Landesregierung wegen Ford unter Druck

Die Stadt Saarlouis ist unzufrieden mit der bisherigen Ansiedlungspolitik der Landesregierung und fordert mehr Mitsprache bei künftigen Projekten in der Region. Um dies zu erreichen, hat der Saarlouiser Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einen entsprechenden Antrag verabschiedet. Eingebracht wurde er von CDU-Fraktionschef Marc Speicher gemeinsam mit den Fraktionen der FDP und der Grünen. Überraschend hat auch die SPD dem Antrag zugestimmt. Oberbürgermeister Peter Demmer gehört der SPD an. In diesem Sommer sind zudem Oberbürgermeisterwahlen in der Kreisstadt. Um das Amt bewirbt sich auch CDU-Mann Speicher.