Investition : Globus baut für 35 Millionen Markt in Neunkirchen

Neunkirchen/St. Wendel (low) Die St. Wendeler Globus-Gruppe will nahe der Neunkircher Innenstadt einen Lebensmittelmarkt bauen. 35 Millionen Euro will das Unternehmen in den Bau investieren. Die Eröffnung ist für Ende 2021 geplant.

