Noch Gutscheine für 1,2 Millionen Euro im Umlauf Situation bei Gutscheinanbieter Keep Local unklar – Handelspartner und Kunden verunsichert

Sie wollten als Gutscheinanbieter „lebendigere Innenstädte schaffen“, Menschen die Möglichkeit bieten, „ein Stück Heimat zu verschenken“. All das, was sie auf ihrer Webseite ankündigen, wird für Keep Local in Zukunft nicht mehr möglich sein. Das St. Wendeler Unternehmen hat Insolvenz angemeldet. Mit Beschluss des Saarbrücker Amtsgerichts wurde jetzt der Rechtsanwalt Andreas Liebaug von der Saarbrücker Kanzlei Staab zum Sachverständigen und vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.